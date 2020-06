La saucisse rôtie à la polenta, une idée de recette basque

À seulement huit kilomètres de la frontière espagnole, Saint-Jean-Pied-de-Port offre un superbe panorama sur la vallée et les montagnes environnantes. À l'heure du déjeuner, une maison accueille depuis plus de 60 ans des jeunes et des anciens, des touristes et des habitués. Tous sont venus pour goûter la saucisse rôtie à la polenta. Une spécialité basque familiale proposée par le chef Michel Ibargaray et qui se partage en famille, comme à la maison.