Saumon, l'incontournable des fêtes

Le saumon reste la star des menus pour les fêtes de Noël. Alors que les offres dans les rayons des supermarchés sont pléthoriques, il est essentiel de bien faire le choix. Pour avoir de la qualité, notamment pour les saumons fumés, le prix est un peu cher. De leur côté, les marques jouent de plus en plus la transparence et affichent les informations sur le produit. Il est donc conseillé de bien lire les paquets. Quid de la provenance d'élevage des saumons ?



Ce samedi 21 décembre 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Le panier du marché", nous parle des critères à prendre en compte pour bien choisir les saumons pour les fêtes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.