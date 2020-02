Ce nutritionniste vous convaincra-t-il de pratiquer le "jeûne séquentiel" ?

Seriez- vous prêt à ne plus faire que deux repas au lieu de trois ? C'est ce que propose le docteur Frédéric Saldmann, dont le dernier livre "On n'est jamais mieux soigné que par soi-même" (Plon) préconise le jeûne séquentiel : se passer quotidiennement soit du dîner, soit du petit-déjeuner (le déjeuner étant le repas le plus important), et en retirer des bénéfices pour sa santé.

Il explique ainsi l'intérêt de la méthode aux équipes de TF1 dans le reportage du JT en tête de cet article : "Pendant 14 heures minimum, vous arrêtez de manger mais vous buvez de l'eau, des tisanes... Ce n'est pas un régime du tout, il s'agit simplement de laisser à l'organisme le temps de faire une pause. On a alors l'immunité qui monte et l'inflammation, porte d'entrée de toutes les maladies, qui chute". Selon lui, brûler ainsi de "mauvaises graisses" permet de diminuer "de 40%" les risques de cancers, d'Alzheimer ou de maladies cardiovasculaires.