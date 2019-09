Savez-vous faire la différence entre un marron et une châtaigne ? Attention, les confondre peut être dangereux

MISE EN GARDE - Encore beaucoup de consommateurs ne font pas la différence entre les marrons et les châtaignes. Avec l'automne qui s'ouvre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte sur le risque de confusion entre les espèces comestibles et toxiques.

L'arrivée de l'automne marque l'ouverture de la saison des marrons et des châtaignes. Deux fruits différents mais qui se ressemblent, d'où un risque de méprise pour les amateurs de cueillette. Il faut bien faire la différence entre espèces comestibles (les châtaignes) et toxiques (les marrons d'Inde), avertit donc ce mercredi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses), rappelant que se tromper entre les deux représente le deuxième type de confusion de plantes le plus fréquemment enregistré par les centres antipoison, après les confusions entre plantes à bulbes.

Comment faire concrètement la différence entre les deux ? Le fruit du châtaigner se présente sous forme d'une bogue "brune, hérissée de nombreux et longs piquants, et contient 2 à 3 châtaignes à la fois, plutôt petites, aplaties et triangulaires", décrit l'Anses. En revanche, la capsule qui contient le marron d'Inde est "épaisse, verte, pourvue de petits pics espacés et courts, et contient généralement un seul marron, plus gros et arrondi".

Autre indication pour s'y retrouver : les arbres plantés dans les parcs, les allées et les cours d'école sont généralement des marronniers, tandis qu'on trouve plutôt les châtaigniers dans les bois et les forêts.