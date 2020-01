Savez-vous vraiment d’où viennent les poulets que vous mangez ?

Dans ses poulaillers, Stéphane a aussi installé des éléments plus ludiques "Depuis un moment, nous mettons des fenêtres dans nos bâtiments, des perchoirs pour que nos animaux se sentent un peu comme s’ils étaient dans la nature, ou encore des bottes de paille pour qu’ils s’amusent", explique l’éleveur. "Cela fait partie d’un tout qui fait s’améliorer l’élevage du poulet en France". Réduction des antibiotiques et nourriture sans OGM sont également au menu de son élevage.

Pourtant, les poulets tricolores ne sont pas majoritaires dans les assiettes des Français. Ainsi, un poulet sur deux est importé et le pourcentage grimpe même à 70% pour la restauration collective et les plats préparés. La raison ? Cette viande est vendue deux fois moins chère par nos voisins européens. Près de Varsovie, en Pologne, où les équipes de TF1 se sont rendues, 54.000 animaux vivent dans chaque poulailler, un chiffre six fois plus important qu’en France.

Une façon d’être beaucoup plus rentable, d’autant que le temps d’élevage y est réduit, ce que dénonce une association polonaise. "Imaginez un enfant de 5 ans qui pèserait 150 kilos, ce n’est pas naturel", signale Anna Izynska de l’association "Otwarte Klatki" (Les Cages ouvertes). "Ces poulets ne grandissent pas de manière saine. Ce qui est très inquiétant pour les consommateurs, c’est l’utilisation courante d’antibiotiques".