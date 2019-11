Sont-ils vraiment bons pour la santé ? Voici de quoi sont composés les burgers végétaux

En listant la composition de ces steaks végétaux sur le plateau du JT de 20 heures, la journaliste de TF1 Nathalie Pellerin en compte une vingtaine : protéines de soja et de pommes de terre, huiles de coco et de tournesol, conservateurs, sucres, exhausteurs de goût. colorants. Bref, pas grand-chose de naturel : "C'est un produit ultra-transformé !", souligne-t-elle.

Comme tous les autres, les burgers végétariens sont composés de pain, de salade, de cornichons et d'un steak. Mais si ce dernier ressemble à de la viande et en a le goût, il ne contient aucune protéine animale. Ce qui n'en fait pas un produit naturel, au contraire.

Et le problème avec les aliments ultra-transformés, on le sait, c'est qu'ils sont moins riches en vitamines et minéraux, et donc moins bons pour la santé.

Autre (mauvaise) surprise mise en avant par la journaliste : un burger végétarien est plus lourd que son homologue de viande, 330 calories contre 240 pour le second. Presque 40% de plus !