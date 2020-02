Tiens, voilà du boudin !

Le boudin noir et le boudin blanc ont deux histoires différentes. Le premier est l'une des plus vieilles charcuteries de l'histoire puisque les Grecs en fabriquaient déjà à leur époque. Depuis, sa recette n'a pas changé. Dans 99% des cas, il est fait avec du sang de porc auquel on rajoute un peu de gras et des aromates. Quant au boudin blanc, lui, est apparu plus tard, au XVIIe siècle. Il est essentiellement fait avec de la viande blanche, des oeufs, du lait et un peu de mie de pain. Olivier Poels nous propose quelques astuces pour bien les cuire et les diverses façons de les déguster.



Ce samedi 8 février 2020 , Olivier Poels, dans sa chronique "Le panier du marché", nous fait découvrir le boudin. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/02/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.