Tomates farcies au fromage de chèvre assaisonnées de fleurs aromatiques

Les plantes aromatiques sont un vrai trésor de l'été. Diverses et variées, elles peuvent être accommodées de mille façons. Leurs fleurs sont absolument délicieuses et un concentré de goût. Raison pour laquelle la recette de ce samedi va être cuisinée avec elles. Olivier Poels a choisi des fleurs de thym et de menthe pour réaliser ce plat. Il nous faudra avec cela du fromage de chèvre, des tomates de saison bien mûres, de l'huile d'olive, du sel et du poivre.



Ce samedi 25 juillet 2020, Olivier Poels, dans sa chronique "La recette du samedi", nous prépare des tomates farcies au fromage de chèvre assaisonnées de fleurs de plantes aromatiques. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 25/07/2020 présentée par Justine Corbillon sur LCI.