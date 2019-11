Trop de pluie pour les huîtres du bassin d'Arcachon

Goutte après goutte, la pluie entame le moral des ostréiculteurs de La Tremblade. Et les prévisions n'ont rien de rassurant. Parce que de la pluie, il en tombe déjà depuis un mois sur les claires, ces bassins d'affinage des huîtres remplis d'eau de mer. L'eau de pluie fait chuter la teneur en sel, avec un risque de mortalité bien plus importante. Y aura-t-il suffisamment d'huîtres à Noël et à quel prix ?



