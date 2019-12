VIDÉO - Elles causent 2000 coupures chaque année : comment ouvrir ses huîtres sans se blesser

Pour vous éviter de passer les fêtes aux urgences, nous avons demandé à Kévin, gérant de la poissonnerie L’Escale Marine dans le IXe arrondissement de Paris, comment ouvrir ses huîtres en toute sécurité. Et ce en un tour de main.

Les huîtres sont aussi délicieuses que coriaces. Pendant les fêtes, beaucoup tentent de mesurer leur force et leur dextérité en s'attaquant à ce coquillage si convoité. Mais, mal équipés ou trop pressés, certains regrettent de ne pas avoir laissé l’écailler s'en charger : une lame plantée dans la main est si vite arrivée lorsque l’on ne sait pas s’y prendre ! Chaque année, les huîtres sont désignées responsables de 2.000 coupures, concentrés sur les mois de décembre et de janvier, selon l'Institut de la main.

"Pour commencer, veillez à toujours vous servir d’un couteau à huîtres, et pas de n’importe quel couteau", avertit le poissonnier. La lame doit en effet être pointue et rigide, et le manche bien solide. Vous pouvez aussi vous équiper d’un torchon ou d’une manique, qui protégera la main dans laquelle seront positionnées les huîtres.