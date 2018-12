VIDÉO - Repas de fêtes : comment ouvrir ses huîtres sans se blesser

"Pour commencer, veillez à toujours vous servir d’un couteau à huîtres, et pas de n’importe quel couteau", avertit le poissonnier. La lame doit en effet être pointue et rigide, et le manche bien solide. Vous pouvez aussi vous équiper d’un torchon ou d’une manique, qui protégera la main dans laquelle seront positionnées les huîtres.