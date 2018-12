VIDÉO - Repas de fêtes : comment bien découper sa volaille

PRÉPARATIFS - Tout juste sortie du four, la dinde ne demande plus qu'à être dégustée. Encore faut-il la découper. Pas si facile pour les novices... Un coup de couteau de travers et le tout fini en carnage, le tout sous les yeux de vos invités. Pour briller à votre repas de fête, LCI a demandé ses conseils à Simon, employé à la Boucherie Moderne, à Paris.