Un an pour maigrir : ces ados en surpoids sont en passe de réussir leur pari

"Je sais que si je perds du poids, je me sentirai mieux", confiait en septembre dernier Carla, 17 ans, aux caméras de TF1. Six mois plus tard, la jeune fille est sur la bonne voie : elle a déjà perdu 19 kilos. Notamment parce que jour après jour, elle a appris à manger équilibré, et dit adieu aux excès alimentaires. "Par rapport aux quantités, je ne me rendais pas vraiment compte que je mangeais plus que ce qu'il me fallait. Maintenant, je sais comment gérer", assure-telle dans la vidéo en tête de cet article.

Si mois après un premier reportage en septembre 2019, le JT de 20 heures de TF1 est retourné à Antrenas, en Lozère, où un internat spécialisé - ses pensionnaires vont à l'école ou au collège d'à côté - accueille des ados en surpoids pour les aider à maigrir. L'occasion de prendre des nouvelles de Carla, mais aussi de Amy, Djébril ou encore Raymond. Ce dernier a ainsi perdu 36 kilos alors qu'il en pesait 160, et surtout, il se sent mieux et a pris confiance en lui. Notamment en faisant du cheval grâce au centre d'équithérapie qui accueille les jeunes de l'internat une fois par semaine.