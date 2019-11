Un dessert à base de poires comices

Stéphanie Le Quellec nous accueille une nouvelle fois dans son nouveau restaurant, La Scène, dans le huitième arrondissement de Paris. En pleine saison de la poire, elle nous a concocté un dessert très simple avec ce délicieux fruit. Pour la recette, il faut deux belles poires comices, du poivre blanc, du fontainebleau, de la coriandre, des sablés bretons et un peu de sucre. En premier lieu, il faut préparer le sirop en mettant dans une casserole de l'eau, le sucre et le poivre blanc puis, porter le tout à ébullition. Ensuite, éplucher les poires et les trancher en fines tranches à l'aide d'une mandoline. Il ne reste plus qu'à dresser avec le reste des ingrédients.





Ce dimanche 10 novembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous fait découvrir une recette de dessert à base de poires comices. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/11/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.