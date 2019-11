Un supermarché 100% produits locaux à Nîmes

Les produits locaux ont de plus en plus de succès dans l'Hexagone, notamment sur les étals des marchés. Pour satisfaire davantage les consommateurs et répondre à leurs besoins, un supermarché 100% produits locaux a été mis à leur disposition à Nîmes depuis cet été. L'enseigne propose dans ses rayons des produits régionaux, dont 90% viennent du Gard. De l'épicerie à la cave, en passant par la boucherie, les fruits et les légumes, il y a de quoi séduire les clients.