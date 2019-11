Le chef Richard Robe nous accueille à l'Hôtel Vernet, à deux pas des Champs-Elysées. Il nous dévoile la recette du velouté de butternut à la crème fouettée. Pour la réaliser, il faut de la courge butternut, de la garniture aromatique (ail, thym et oignon), de la crème, un bouillon de poulet et des pignons de pin. Dans une casserole, faire suer la garniture aromatique dans de l'huile d'olive, puis y ajouter le butternut préalablement coupé en morceaux. Verser ensuite le bouillon de poulet et laisser cuire 15-20 minutes. Une fois cuit, mixer le tout et passer au chinois éventuellement pour obtenir un mélange onctueux. Dans une assiette creuse, dresser le velouté de butternut, y rajouter une quenelle de crème fouettée puis parsemer des pignons de pin. Enfin, verser un filet d'huile de noix ou d'huile d'olive.



Ce dimanche 17 novembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous prépare un velouté de butternut à la crème fouettée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/11/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.