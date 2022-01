Vins : les barriques se réinventent

Quand nous avions rencontré ce vigneron il y a quatre ans, voici la critique qu'il entendait parfois. "Mon vin est trop fruitier. Ça ressemble trop au goût du raisin". Mais tout cela est en train de changer. Le goût du fruit est de plus en plus apprécié par les consommateurs. Ce tonnelier a perçu la tendance. C'est dans la barrique, nous dit-il, que le goût du vin prend forme. Et l'un des facteurs déterminants, c'est la chauffe. Car traditionnellement, avant d'accueillir du vin, la barrique est passée au feu pendant une heure. Une méthode qu'on pratique depuis la nuit des temps et qui permet de créer des profils aromatiques", selon Thomas Moussie, président fondateur de "Surtep".