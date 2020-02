Valeurs nutritionnelles des aliments : peut-on vraiment faire confiance aux applications ?

C’est devenu un geste habituel pour beaucoup de consommateurs dans les supermarchés : scanner le produit sur leur smartphone avant de l’acheter. Des dizaines d'applications permettent désormais de mesurer les apports nutritionnels des aliments et de connaître leur composition exacte. Elles ont déjà séduit 15 millions d'utilisateurs en France. "Je suis favorable à une transparence totale des valeurs nutritionnelles de tous les produits alimentaires, c’est nécessaire", indique d'ailleurs un consommateur au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

Mais peut-on vraiment faire confiance à ces applis ? Pour le savoir, TF1 a comparé les valeurs nutritionnelles de deux produits de grande consommation, un paquet de jambon et un fromage, via deux applications différentes. Problème : si le jambon est bien noté dans un cas (69 sur 100), il semble beaucoup moins bon dans l’autre, avec un nutri-score de C (sur une échelle allant de A à E) et une alerte sur le niveau de transformation du produit.