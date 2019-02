Vin sur bière ou bière sur vin, l'ordre limite-t-il la gueule de bois ? La science a désormais la réponse

"Blanc sur rouge, rien ne bouge", "rouge sur blanc, tout fout le camp". Ces dictions populaires influencent depuis déjà bien longtemps ceux qui tentent de garder tête haute (et estomac bien accroché) lors de soirées bien arrosées. Mais qu'en est-il de la bière, pourtant tout aussi populaire en temps de festivités ? Des scientifiques britanniques et allemands se sont étonnés de l'absence de vérité universelle concernant son accord avec le vin. Pour déterminer une fois pour toutes s'il valait mieux boire l'une et l'autre avant ou après, ils se sont engagés dans de sérieuses recherches.





Dans un cadre strictement surveillé, précise The Guardian qui rapporte cette étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, ils ont enrôlé quatre-vingt-dix volontaires, dont 50% de femmes, pour lever le coude et déterminer si l'intensité de la gueule de bois pouvait dépendre de l'ordre dans lequel étaient consommées les boissons.