Vous adorez les sushis ? Attention au ténia, ce ver qui peut se développer dans vos intestins

Les larves de ténia se développent lorsque celui-ci est cru ou mariné et qu'il est mal conservé. Comme le préconise la législation, le poisson doit être placé à -20°C pendant au moins 24 heures ou à -35°C pendant au moins 15 heures avant d'être consommé. Une précaution qui semble ne pas être appliquée dans tous les restaurants servant du poisson cru, puisque les patients du CHU de Rennes ont affirmé manger régulièrement dans des restaurants japonais et consommer des sushis. Les morceaux de ténia extraits de leurs intestins, analysés par les médecins, appartenaient d'ailleurs tous à une espèce du Pacifique Nord (Japon et nord-est de la Russie), précise Le Parisien.