Vous aimez manger pimenté ? Attention, cela altérerait votre mémoire

En compilant les données obtenues, les scientifiques se sont rendu compte que les personnes qui consommaient plus de cinquante grammes de chili par jour avaient plus de deux fois plus de risques d'avoir la mémoire qui flanche de manière régulière et 56% de la voir s'altérer d'autant plus au fil du temps. Et plus la consommation de mets épicés étaient importante, plus le phénomène s'accentuait.





Malgré ces chiffres édifiants, les chercheurs n'ont pu établir de lien de cause à effet entre ces problèmes cognitifs et la teneur en piment de la nourriture. Le piquant est-il vraiment responsable ? Rien n'est moins sûr, affirment d'eux même les auteurs de l'étude, qui soulèvent le fait que les participants qui mangeaient très épicé avaient un indice de masse corporelle (IMC) plus bas que les autres. Ils étaient d'autre part plus actifs, tandis que leurs revenus étaient plus faibles. Le niveau d'éducation pourrait aussi entrer en jeu, notent les scientifiques qui font également remarquer qu'il est possible que certaines personnes âgées aient évité de manger épicé en raison d'une maladie chronique.