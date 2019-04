Vous avez tout le temps faim ? Une mutation génétique pourrait être responsable

Ces conclusions sont tirées de la combinaison de deux études, récemment publiées dans le journal Cell et réalisées à partir de l'analyse des données de santé d’un demi-million de Britanniques âgés de 40 à 69 ans sur plusieurs années. L'une et l'autre confirment les raisons biologiques des difficultés de certaines personnes à contrôler leur poids, non à cause de leur métabolisme, mais de leur appétit.





En temps normal, le gène MC4R envoie un signal au cerveau, après un bon repas, pour signifier que la bouchée suivante sera de trop. Que la personne est repue. Mais dans le cas d’une mutation, le gène ne fonctionne pas et rend le sentiment de satiété inexistant. Les personnes ont donc toujours l’impression d’avoir faim et sont souvent en surpoids. Les risques d'être atteints de diabète et de maladies cardiaques sont également 50% plus élevés chez ces individus que chez ceux qui ne possèdent pas cette mutation génétique. Au contraire, chez les personnes toujours minces, le gène MC4R est toujours activé. Les 6% de la population qui possèdent ce type d'altération ont donc toujours l’impression d’être rassasiés et ne parviennent, eux, pas à prendre de poids.