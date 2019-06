Vous croyez la viande blanche meilleure que la rouge pour votre cholestérol ? Détrompez-vous !

"Nos résultats indiquent que les recommandations actuelles de restreindre la viande rouge et non la viande blanche ne devraient pas être seulement basées sur leurs effets sur le cholestérol", explique Ronald Krauss. "Effectivement, la viande rouge aurait d'autres effets, comme celui de favoriser les maladies cardiaques et ceux-ci devraient être plus précisément étudiés". La viande rouge consommée en excès est aussi soupçonnée d'accroître les risques de développer certains types de cancer. Les auteurs de cette étude finissent par conclure que leurs résultats ne peuvent qu'appuyer les recommandations actuelles à manger davantage de végétaux.