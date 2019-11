Vous n’aimez pas les légumes ? Des scientifiques ont peut-être trouvé la raison

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les repas de 175 personnes, et ont constaté que les personnes ayant hérité de deux copies de PAV étaient "plus de deux fois et demi" susceptibles de se classer parmi les personnes consommant le moins de légumes au sein de l’échantillon. "Ces personnes sont susceptibles de trouver les brocolis, les choux de Bruxelles et les choux désagréablement amers", explique Jennifer Smith, l’auteure de l’étude, alors que ces légumes sont pourtant sains et bons pour le cœur. "Ils peuvent également réagir négativement au chocolat noir, au café et même parfois à la bière".

Pour limiter le goût amer des personnes concernées, et ainsi leur permettre de consommer ces légumes importants pour la santé, la première idée serait de rajouter du sel ou du sucre afin d’améliorer leur goût. Mais, au cours de l’étude, les chercheurs ont remarqué que "le goût amer n’a pas influencé la quantité de sel, de sucre ou de graisse consommée par les participants". Ces recherches sont en tout cas une première avancée pour remédier à cette anomalie. "Nous espérons pouvoir utiliser l'information génétique pour déterminer les légumes que les personnes touchées par ce gène sont plus en mesure de consommer", conclut Jennifer Smith.