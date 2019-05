Vous ne supportez pas les effets du café ? Voici pourquoi

De la même façon que nous ne nous ressemblons pas tous physiquement ou psychiquement, nous n'avons donc pas tous la même population enzymatique, ni le même nombre de récepteurs dans le cerveau. Selon une étude scientifique réalisée auprès de 1.200 personnes en Italie et 1.700 personnes aux Pays-Bas, cette différence de capacité de métabolisation de la caféine résulterait en partie d'un gène appelé PDSS2. Les chercheurs pensent qu'il inhibe la capacité du corps à dégrader la caféine. "Nous supposons que les gens porteurs de ce gène métabolisent la caféine plus lentement, et cela explique le fait qu'ils boivent moins de café", expliquait en 2016 l'auteur de l'étude, Nicola Pirastu, dans les colonnes du Times.





Une autre étude, relayée par Science Daily, expose d'autre part le fait que la caféine aurait plus d'effets sur les hommes, qui la métabolisent plus rapidement. 238 hommes et 450 femmes, âgés en moyenne de 22 ans, ont fait l'objet de mesures avant et après l'ingestion de caféine le matin, puis au milieu de la journée et enfin en milieu d'après-midi. "Même si les hommes et les femmes ont ressenti une amélioration de leur forme avec le café, [...] nous avons observé un plus grand impact chez les hommes", indique au média spécialisé Ana Adan, l'auteure principale de l'étude et chercheuse au département de psychiatrie de l'université de Barcelone.