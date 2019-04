Vous vous sentez souvent ballonné ? Evitez les FODMAPs, ces sucres mal absorbés par l'organisme

Ces sucres, l’Australienne Sue Shepherd est la première à les avoir étudiés. Atteinte de la maladie cœliaque, qui se caractérise par une intolérance au gluten, elle a élaboré dès les années 2000 un régime pauvre en FODMAPs, dont l'efficacité a été reconnue par de nombreux nutritionnistes. Pauvre, car vu la quantité des aliments qui en contient, il est quasiment impossible de tous les éliminer. La diète consiste donc à limiter le plus possible l’ingestion de ces sucres.





Julie Delorme, diététicienne-nutritionniste, a découvert ce régime après de longues recherches pour soulager le syndrome du côlon irritable dont elle était atteinte depuis ses 18 ans. Après avoir essayé toutes sortes de traitements, de médecines alternatives et de régimes, elle a découvert, à l'âge de 31 ans, les travaux de Sue Shepherd. "Je l'ai suivie et au bout de quelques semaines, mes symptômes ont pratiquement disparu", assure-t-elle dans son livre, "Mon alimentation santé facile - Pauvre en FODMAPs et 53 recettes", paru aux éditions Jouvence Santé.





Ce livre, cette spécialiste en maladies et troubles digestifs, intolérances alimentaires et gestion du poids, l'a élaboré spécialement pour les amateurs de cuisine française. On y trouve des recettes revisitées de bœuf bourguignon, ratatouille ou crème brûlée. Pour une digestion paisible, l'ail est remplacé par de l'huile d'olive infusée à l'ail, bien moins riche en FODMAPs, le lait est sans lactose, les pâtes sans gluten, les champignons en conserve (moins riches en polyols), les compotes exemptes de pomme et les bananes pas trop mûres (les POLYOLs arrivant avec la maturation).