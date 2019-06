16e Salon des Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes : une rampe de lancement et un accélérateur pour tous les créateurs & dirigeants de TPE-PME

Ces deux jours seront rythmés par de nombreuses rencontres, conseils, témoignages, conférences et débats ouverts aux 15.000 visiteurs attendus. L’occasion pour eux de s’inspirer de 100 figures entrepreneuriales et de profiter de précieux conseils de professionnels en trouvant des réponses concrètes à toutes leurs questions pour lancer leur activité.





En complément des 150 partenaires présents dans les 5 villages de l’exposition, le salon proposera 130 conférences et ateliers pratiques, et 25 animations thématiques qui permettront de répondre à chaque profil et chaque problématique, parmi lesquelles plusieurs nouveautés et « best-sellers ».





Parmi les animations incontournables de cette 16e édition, on commencera par l’ESPACE CREATION avec les espaces Bpifrance Création, Créer à Lyon et Créer en Auvergne-Rhône-Alpes. Son objectif résume l’esprit du Salon : répondre de façon pratique et pragmatique à toutes les questions des visiteurs, en apportant des solutions concrètes. Plusieurs ateliers pratiques aideront les visiteurs pour tout comprendre sur la création, la reprise et le développement d’une entreprise.

On trouvera aussi le programme SMALL BUSINESS TECH qui permet d’apprendre comment booster son business grâce à la transition digitale et aux outils numériques ! Le développement INTERNATIONAL grâce auquel entrepreneurs peuvent doper leur croissance en partant à la conquête de marchés étrangers, avec Business France, espaces Canada & Québec, les consultations Export….





Pour la première fois, le Salon des Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes proposera le TALENT CENTER. Il s’agit d’un espace inédit 100 % recrutement, véritable « détecteur de talents » pour les entrepreneurs, où les entreprises qui recrutent et les candidats souhaitant les rejoindre pourront se rencontrer grâce à plus de 100 Job Dating, organisés par la Région et l’Apec. Le TALENT CENTER permettra à la fois aux entrepreneurs de se familiariser avec les techniques de recrutement ; et aux candidats d’apprendre à mieux se présenter, grâce aux conseils d'agents de l’Apec. Une photo réalisée par un professionnel leur sera offerte à cette occasion pour illustrer leur CV.





Là aussi, une première sur le Salon, LA CODING ROOM proposé avec le Wagon dispensera gratuitement une session d’initiation au codage, le mercredi 12 juin de 10h45 à 12h45, pour découvrir Javascript et créer sa première landing page en seulement 2h.





Les 15.000 visiteurs attendus cette année retrouveront d’autres animations, dont le MARATHON PITCH, incontournable, qui proposera à 45 start up des sessions de pitch géant devant un jury d’experts (La Cuisine du Web, Kiss Kiss Bank Bank…); l’espace DIAGNOSTIC COMMUNICATION pour échanger avec un professionnel de la communication et bénéficier de ses conseils ; un espace NETWORKING pour développer son réseau et partager son expérience grâce à des « speed dating » en one-to-one ou par secteur d’activité ; sans oublier un espace FINANCEMENTS permettant de trouver la solution adéquate pour son projet : crédits bancaires, prêts d’honneur, subventions, aides, business angels, crowdfunding, etc. Sans oublier la DEMOZONE Start Up (10 produits ou services innovants au service des TPE-PME), les consultations individuelles FRANCHISE, et l’espace INEDEPENDANTS & Freelance…