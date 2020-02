"On n’a pas perdu en productivité !" : le plaidoyer d'un patron pour la semaine de 4 jours

Il ne veut pas être un "porte-parole de la semaine de 4 jours". Mais partage volontiers son expérience. Oliviers Sales est cofondateur, avec sa femme Keren, de Love Radius, une PME spécialisée dans les porte-bébés, basée dans le Var. Depuis quelques années, ses 20 salariés travaillent une partie de l’année en semaine de 4 jours.

Tout a commencé il y a trois ans, après le mois de mai. Cette année-là, les ponts étaient systématiquement tombés avant ou après le week-end, le vendredi ou le lundi. "On arrive en juin, et je demande à chaque collaborateur : ce n’était pas un peu galère ?", nous raconte Olivier Sales. "Chacun, de son côté, me dit la même chose : 'aucun problème car on vient plus tôt quand on sait qu’il va y avoir une charge'. En fait, les gens s'étaient adaptés et avaient compressé leurs journées de travail. Par exemple, le magasinier, s’il savait qu’il allait avoir 400 colis dans la journée et une livraison partant à 15 h, venait plus tôt." Olivier entend ça, se dit qu’il serait "bien bête" de ne pas comprendre l'intérêt de la démarche, et de la valoriser.

L’expérience se poursuit en juin : les employés continuent de travailler un jour en moins par semaine. "On a alors bien vu que l’équipe avait une capacité de compression du temps de travail, sans que cela crée une surchauffe ou se fasse au détriment d’autre chose. C’est simplement davantage de concentration, moins de temps de pause… et à la fin, plus de temps libre personnel", analyse Olivier Sales.