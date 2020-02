2020, année bissextile : est-on payé un jour de plus lorsqu'il y a un 29 février ?

Peut-on considérer que, tous les 4 ans, le salarié travaille un jour de plus sans contrepartie et est donc lésé ? On peut aussi choisir de regarder les choses en sens inverse : février est le mois le mieux rémunéré puisque, même les années bissextiles, on y travaille moins que les autres mois tout en gagnant autant !

N’empêche, des esprits malicieux ne l'entendent pas de cette oreille. Ainsi, le "Mouvement de Libération du 29 février" avait lancé en 2016 une pétition en ligne adressée au chef de l'Etat, qui vient d'être réactivée. Elle demande à ce que le 29 février devienne un jour férié. Avec des arguments très réfléchis : "2020 compte donc une journée supplémentaire de travail pour les salariés de notre pays (et des autres), qui ne sera pas rétribuée car les salaires sont annualisés dans la plupart des contrats", indique le texte de la pétition. "Nous refusons de travailler plus sans gagner plus, ce qui est contraire aux promesses que l’on nous a faites. Le samedi 29 février, jour supplémentaire de l’année 2020, doit être déclaré férié." A en croire le mouvement, cela ne serait pas si compliqué : "Le gouvernement Raffarin nous a démontré, par sa tentative maladroite de 2003, que le calendrier des jours fériés n’était pas immuable. Si l’on peut supprimer une date de la liste, on peut aussi bien en ajouter une."