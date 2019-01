21 minutes, en petit comité, avec un objectif fixé... : managers, voici cinq astuces pour réussir la réunion parfaite

Le constat est presque terrifiant : une personne sur deux déclare assister à une réunion qui ne la concerne pas et estime qu’il est même parfois difficile de comprendre le but du rendez-vous. Et même quand l’objectif est affiché, seul 30% du temps est consacré à en parler, le reste se passant à parler de sujets sans rapports, à échanger des blagues ou des bavardages, voire à se battre avec la technique ou attendre quelqu’un.





D’après l’étude, il est donc fondamental d’afficher un objectif clair à la réunion, afin que chacun sache sur quoi il travaille et s'il peut ou non y contribuer. S'il n'y a pas de but, c’est peut-être qu’elle n’a pas de raison d’être... Et même, avance le rapport, s’il apparaît au cours du rendez-vous que les objectifs fixés ne peuvent pas être atteints, il faut l’arrêter.





L'n des freins à ces changements peut être un problème de culture d’entreprise. Certes, les collaborateurs ont le sentiment de gaspiller leur temps. Mais ils n’oseront pas en parler ou remettre en question les raisons de leur présence. C’est aux cadres supérieurs de s’en charger, en intervenant auprès de la direction.