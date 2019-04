"A la fin de la journée, tu t'es senti utile" : et si, vous aussi, vous deveniez bénévole grâce à votre entreprise ?

Ce jeudi matin, Dorothée s’attèle donc à mélanger les publics. A casser la glace. Et ça marche bien. Chaque jeune a son parrain, un salarié bien identifié. Un petit jeu, en l’occurrence un Time’s up, permet de se découvrir en rigolant. La jeune Kenza, qui se prépare à être vendeuse en électroménager, aurait ainsi rêvé d’être "avocate" et "n’aime pas quand on s’acharne sur quelqu’un". Tim, son parrain, grand gaillard, hyper souriant, est "toujours très positif", "aime se fixer des objectifs" et "ne pas baisser les bras". Peu à peu, entre jeunes et salariés, les murs s’effritent, tombent et chacun se découvre plus personnellement. Tim, qui semble si assuré et confiant, raconte en passant que lui-même n’a pas eu son bac et s’en est sorti seul, à force d’acharnement. Melody, au recouvrement chez Younited, souligne pour sa part avoir eu "un parcours similaire" que sa filleule.





Après un pique-nique les fesses dans l’herbe, s’enchaînent ensuite des simulations d’entretien, des présentations flash et conseils pour CV. Ce qui paraît si facile pour ces salariés habitués à se vendre et à enrober leur expérience n'est pas si simple à moins de 20 ans. Face à François, qui fait régulièrement passer des entretiens pour Younited, Kenza, pourtant si volontiers bavarde, bute, récite des mots et peine à mettre en valeur tout ce qu’elle a pourtant réalisé. Sa copine, Whitney, est paralysée par le trac, ne répond que des onomatopées au faux recruteur qui la questionne sur envie de travailler au guichet de la préfecture. François coache, conseille : "Réfléchis avant de te présenter, apprend par cœur un petit texte. Cela te permet de maîtriser un peu le problème ! Et tu as des valeurs, tu as plein de choses à écrire dans ton CV ! Amuse-toi, c’est normal, tout vient en s’entraînant !"