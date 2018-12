Alcool au travail : avec modération

A l'approche des fêtes, les pots vont se multiplier au travail. Mais outre le vin, la bière, le cidre et le poiré, aucune boisson alcoolisée n'y est autorisée. Par ailleurs, entrer ou séjourner sur le lieu de travail est interdit en cas d'ivresse. Pour cause, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés pour toute activité liée à son entreprise. Quelles mesures peut-il en fonction des événements ?



