Amis pour la vie ? Sur les réseaux sociaux, salariés et managers s’évitent prudemment

Ami pour la vie, oui, mais... seulement au bureau. Ou : ami en théorie, mais plus compliqué dans la réalité. Cela pourrait être la conclusion d’une étude "Les salariés et leur manager", menée par PageGroup, un cabinet de recrutement spécialisé. En effet si, au bureau, les bonnes relations sont plébiscitées –96% des salariés pensent qu’il est important d’être en bons termes avec son manager et plus d’un sur deux estime même que c’est très important -, ces belles intentions concernent d'abord surtout la sphère professionnelle.





Car il apparaît aussi que 72% des subordonnés n’ont aucun contact avec leur supérieur en dehors des heures de travail. Et si (seulement) 23% d'entre eux considèrent leur manager comme un ami, il apparaît que sur les réseaux sociaux, les deux populations s’évitent prudemment. Sur Facebook, seuls 3% des salariés sont ainsi "amis" avec leur manager. Et Sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, seuls 31% sont connectés avec lui d'une manière ou d'une autre. Même sur Linkedin, un service pourtant uniquement professionnel, seulement 28% d'entre eux sont en contact avec leur supérieur.