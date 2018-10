Apporter son animal au travail pour réduire le stress ? Les entreprises s’y mettent... très doucement

En France, Joblift a analysé 15 millions d’offres d’emploi publiées les 24 derniers mois et cerné les entreprises ouvertes aux animaux de compagnie sur le lieu de travail. En deux ans, le nombre d’offres mettant en valeur leur qualité d’"amies des animaux" a augmenté de 40%. Mais si le chiffre est encourageant, cela représente... à peine 300 emplois. Et cet accueil à bras ouvert de nos amis à quatre pattes varie beaucoup suivant les corps de métiers. Parmi les professions privilégiées, on retrouve les commerciaux qui sont, avec 47% des offres émises, les mieux lotis. Ils sont suivis des chauffeurs routiers (25%). Sans surprise, les personnels de boutiques de toilettage (11%) sont également autorisés à venir accompagnés de leur animal de leur bête.





Les entreprises les plus généreuses avec cet avantage sont les PME (50% des offres étudiées). Les TPE (très petites entreprises) suivent avec 23% des annonces, et enfin les grandes entreprises avec 16%. Chose étonnante, les start-ups, réputées pour leur sensibilité aux innovations et au bien-être en entreprise, sont représentées dans moins de 10% des cas. Par ailleurs, 18% d’offres précisent accepter les chiens. Les autres semblent en théorie ouvertes à toutes sortes d’animaux de compagnie.