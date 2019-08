Après le "ghosting" sur Tinder, qu’est-ce que le "breadcrumbing" au travail ?

C'est le site britannique The Stylist qui, le premier, remarque l'irruption de cette pratique dans la vie professionnelle, via un article intitulé Breadcrumbing au travail : comment le reconnaître et quoi faire quand on y est confronté. Au travail donc, le "breadcrumbing" peut prendre plusieurs formes mais le point commun est que cela s'étale dans le temps.





C’est, par exemple, ce patron qui vous laisse entendre que votre travail est bon, et qu’il veut vous récompenser avec une promotion ou une augmentation… sans ne jamais donner suite. Ou encore ce collègue qui loue vos mérites juste avant de vous demander un service, puis semble vous oublier et recommence à vous parler s’il a à nouveau besoin de vous. Le "breadcrumbing" peut même commencer avant que vous ne soyez en poste, indique The Stylist : "C’est un employeur éventuel qui vous promet des tâches fabuleuses dans un emploi, ces promesses continuent une fois que vous avez obtenu le job, mais ne se concrétisent jamais vraiment."