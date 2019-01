Auto-entrepreneur : dix ans après, le statut cartonne et connaît des changements en 2019

Ils n’existaient pas il y a 10 ans. Aujourd’hui, ils sont plus d’1, 2 million. Et ça ne cesse d’augmenter : le nombre des auto-entrepreneurs – aussi appelés micro-entrepreneurs - est en hausse de 28% cette année. Derrière ce succès, le mythe d’être son propre patron. Sur le papier, cela fait rêver, mais dans les faits, la réalité est un peu plus complexe.





L’idée du régime est de simplifier fortement les formalités de création, d'interruption et de cessation d'une activité professionnelle individuelle à but lucratif. Il permet en effet de s'inscrire directement en ligne pour créer son entreprise, mais surtout, il simplifie aussi le paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes qui sont regroupés dans une cotisation unique et proportionnelle au chiffre d’affaires. Cependant, pour bénéficier du régime, l'auto-entrepreneur doit respecter les plafonds de chiffre d’affaires définis pour la microentreprise, c’est-à-dire 70.000 euros par an maximum pour les activités de services, et 170.000 pour les activités de vente de marchandises.