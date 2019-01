Aux collègues, aux chefs, aux clients : au travail, on nous demande de sourire pour tout, mais n’est-ce pas dangereux ?

Pendant longtemps, on a "intuité" les effets bénéfiques du sourire. On sentait qu'il faisait du bien aux relations, on le mettait en pratique, mais sans en avoir de preuves, faute de recherches sur le sujet. C'est venu dans les années 2000 : de nombreux travaux en psychologie positive, mais aussi en économie ou en neurosciences, se sont penchés sur l'épanouissement, le bonheur, les émotions positives. "Cela a permis de découvrir que le sourire a des effets positifs bénéfiques à la fois pour la personne, mais aussi pour son environnement, et sur l’économie, le commerce, le management", explique à LCI Thierry Nadisic, professeur en comportement organisationnel à l'EM Lyon Business school. C'est ainsi désormais démontré : le sourire a des effets sur le stress, est signe de bien-être, signale une maîtrise professionnelle ; il est par ailleurs contagieux, crée du lien, favorise la coopération, élargit les capacités cognitives, la créativité, et donc l’engagement au travail et la productivité. Tout bénéf' !





Tout bénéf', au point que sourire est aujourd'hui quasiment inhérent au capitalisme. "La société a changé. Et c’est devenu important : les émotions positives et le sourire permettent de mettre de l’huile et de bien fonctionner, à la fois vis-à-vis des clients mais aussi des collaborateurs internes", raconte Thierry Nadisic. Il explique : "Au début du 20e siècle, quand Ford recrutait pour ses chaînes de production, il disait : 'S le salarié ne parle pas anglais, je m’en fiche, s’il bat sa femme je m’en fiche, tout ce que je veux, c’est qu’il ne boive pas, pour ne pas faire d’erreurs sur la chaîne de production'." Aujourd’hui, le monde a changé : "Il faut que vous sachiez gérer informatiquement la chaîne de production, mais aussi les relations horizontales avec des collègues de manière fluide, agréable, sympathique. Et cela implique une capacité à sourire, à produire des émotions positives, une capacité à coopérer, une sorte de 'travail émotionnel' qu’on ne demandait pas avant."