"Avez-vous besoin d'une reconversion ?" : sept questions à se poser avant un changement de vie professionnelle

"Il y a des risques d’échec. Mais souvent, on échoue en raison d'un objectif qui était peut-être irréalisable. Mais l'échec n’est pas négatif, au contraire. Il faut réviser ses objectifs pour ne pas s’enferrer dans un objectif irréalisable : si ce n’est pas possible, c’est à nous d’en faire quelque chose de possible, d’aller chercher d’autres pistes. C’est comme pour l’achat d’un bien immobilier : on voudrait acheter un château, on a les moyens d’acheter une cabane.





Sur quoi joue-t-on pour trouver un compromis ? La vie n’est faite que de cela, de révisions, d’adaptations, d’ajustements. Cela oblige à se creuser la tête et être sûr que ses choix sont en corrélation avec la globalité de ce que l’on est et ce que l’on veut être. Souvent, un échec est un mal pour un bien, et permet d’aller encore plus loin."