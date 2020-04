Bise, poignée de main... De retour au travail, les salariés vont-ils changer leurs habitudes ?

La crise sanitaire aura-t-elle un impact sur l’attitude des salariés et les rapports humains au travail, après le confinement ? C’est ce qu’a voulu savoir la plateforme d'interim Qapa.fr, et les résultats de l'enquête montrent que beaucoup de choses ne seront sans doute plus comme avant...

D'abord, dans les attitudes : la bise aux collègues risque de devenir une pratique... d'un temps révolu. 72% des Français sondés indiquent qu’ils n’embrasseront plus leurs collègues. Dans le détail, si 34% ne le faisaient déjà pas avant le coronavirus, 38% les rejoindront et ne le feront plus également.