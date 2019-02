"Bon pour la santé et l'efficacité" : le télétravail se développe, mais les freins, réels ou supposés, persistent

D’abord, parce que le tableau n’est pas qu’idyllique. "Quelques points noirs et enjeux sont à surveiller de près", prévient Anne-Sophie Godon. "En contrepartie, le salarié commence à travailler plus tôt, finit plus tard", souligne-t-elle. Et paradoxalement, il est parfois plus compliqué de séparer les temps de vie pro et perso, en raison d'un risque d’addiction au travail et d'une charge globale de travail plus importante. "Les salariés perçoivent aussi des risques sur leur santé psychologique, à cause de l’isolement, de la perte du lien collectif, ou encore de la non-déconnexion, ainsi que sur la santé physique (sédentarité, mauvaise postures, lieu de travail non adapté)", note la directrice Innovation. Enfin, il ne faut pas sous-estimer les.. problèmes informatiques ou grosses difficultés techniques.





Au-delà des salariés, des freins plus généraux freinent encore le développement du télétravail. "Les études estiment que le potentiel de déploiement est de 50%, car des métiers ou des secteurs en sont naturellement exclus", rappelle Anne-Sophie Godon. C’est en tout cas la raison avancée par 93% des dirigeants qui ne le mettent pas en place. Certes, certains métiers sont en effet mal placés pour y prétendre -hôtesse d’accueil ou ouvriers dans le BTP par exemple. Mais "en creusant, on se rend compte que les vrais freins sont les risques en terme de sécurité informatique (45%), mais aussi la résistance des managers de l’entreprise vis-à-vis du télétravail (31%) ainsi que les contraintes administratives (28%)".