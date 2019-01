"Bonne année !" : comment surmonter l’overdose de vœux au bureau (voire même en faire un moment sympa) ?

Adaptez le message. Tant qu’à faire un effort, le message portera d’autant plus qu’il sera personnalisé. Un "bonne année"

neutre, répété en boucle à tous vos confrère ne servira sans doute pas à grand-chose tant il sonnera creux. Evitez donc les phrases clichés ou toutes faites, typiquement "mes vœux les plus sincères", ou "et surtout la santé !".

Adaptez votre message suivant l’auditoire, le poste, le rapport hiérarchique : à son assistante on dira qu’on apprécie son efficacité ; à son collègue, on rebondira sur quelques péripéties de l’année et on dira qu’on apprécie de travailler avec lui, grâce à sa fiabilité et son sourire ; d’un N-1, on soulignera le talent et le fait qu'il est indéniablement le plus prometteur de vos collaborateurs. Et pour ceux qui sèchent vraiment, reste toujours la phrase magique : "Qu’est-ce que je peux te souhaiter ?", histoire d’être sûr de ne pas se tromper. Pour ceux qui sèchent toujours, Management a rédigé des vœux professionnels personnalisés, à utiliser tels quels. N’oubliez pas, enfin, que l’attitude corporelle est importante : en souhaitant vos vœux, en faisant la bise ou la poignée de main, regardez votre interlocuteur droit dans les yeux et adaptez ces messages. Car serrer la main en regardant derrière votre interlocuteur réduira tous vos efforts de sympathie... à néant.