Bonnes résolutions de la rentrée : comment ne plus succomber à la routine métro-boulot-dodo ?

Ne nous leurrons pas : le travail représentera toujours la plus grosse partie de vos journées. Face à cela, deux situations. Soit votre boulot vous passionne, et il suffit alors d’aménager de toutes petites choses pour alléger l’effet routine. Comme il est rare d’avoir de prise sur tout, il s’agit de se ménager de petits moments, d’introduire du changement là où on le peut. Par exemple, sur l’heure de la pause déjeuner : fuyez, de temps en temps, le restaurant d’entreprise ! Prenez l’air ! Quittez les murs ! Sortez, posez-vous dans un endroit calme si vous travaillez dans un environnement bruyant ; téléphonez à un ou une ami(e) pour avoir une discussion qui vous sorte la tête du travail ou pratiquez un sport… Une manière de se libérer la tête autrement qu’en triant ses mails. N’hésitez pas non plus, au cours de la journée, à effectuer de vraies pauses en allant fermer les yeux quelques instants dans un endroit calme. Bref, coupez un peu !





Si, à l'inverse, vous avez l’impression de subir votre travail ou qu’il ne vous convient pas, le problème est plus profond et le changement doit l'être aussi. Essayez de prendre du temps pour réfléchir sur vous : aimez-vous votre travail ? Vous laisse-t-il profiter de votre vie ? Êtes-vous là où vous rêviez d’être il y a 10 ans ? Si les vacances sont en général un bon moment pour prendre du recul sur sa vie, refaire le point sur ses envies et ses frustrations ; la rentrée est le moment de se redonner un élan, de repartir d'un pied motivé : en prenant rendez-vous pour parler de reconversion professionnelle, en rencontrant des personnes qui ont changé de vie… Repartir sur des nouvelles bases, pleines de bonne énergie !





Pour approfondir le sujet, vous pouvez lire aussi sur LCI :

> "Je ne veux pas rentrer", pourquoi nous avons le blues du retour de vacances

> "Profitez de la rentrée pour sortir de votre zone de confort": cette injonction est-elle ou non pertinente au boulot ?