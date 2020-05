BOOSTE TA CARRIÈRE - 11 mai, nous avons le choix : reset or restart

Soyez transparent et adoptez un comportement cohérent et inclusif, même sous pression ou lors de conversations difficiles. Attendez-vous à ce que les autres rendent des comptes, renforcez-les et récompensez-les. Par exemple, proposez une conversation aux membres de l'équipe lorsqu'un événement difficile se produit, et adoptez un comportement inclusif dans vos propres interactions afin de donner l'exemple aux autres membres de l'équipe.