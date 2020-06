BOOSTE TA CARRIÈRE - Cette compétence sera nécessaire dans le futur : quel leader êtes-vous ?

On m'a demandé la semaine dernière : qu'est-ce que le leadership ? Y a-t-il plusieurs types de leadership ? Et voici ce que j'ai répondu : je crois que tout peut s'apprendre. Je crois en l'éducation. Et je vais oser la comparaison suivante : le leadership, c'est comme être parents !

Dans 10 ans, de nombreux métiers n’existeront plus : environ 80% seraient remplacés par l’intelligence artificielle. C’est pourquoi je crois que les soft-skills, les compétences comportementales, sont les compétences du futur, et notamment une en particulier que chacun doit développer. Pour soi. Pour son entreprise.

Mais pas que ! En fait, ils savent simplement où ils veulent aller et POURQUOI ils veulent y aller. Car ils prennent le temps de réfléchir à comment améliorer leur vie, une situation, leur management… Et chacun d’entre nous a cette capacité d’être acteur plutôt que spectateur. De sa vie, déjà. C’est un bon point de départ pour développer son propre leadership. Et voici ci-dessous un outil que j’ai créé qui va vous permettre de développer votre leadership. Il s’agit de faire la to-do-list de votre vie.

Le premier leader auquel on pense est celui que j’appelle communément le "WHY guy", le "monsieur Pourquoi" . Il s’agit des personnes qui ont une vision, comme Steve Jobs dont la vision était de "défier les statu quo", Ghandi – libérer son pays sans les armes -, Yves Saint Laurent ou Martin Luther King ou plus récemment Greta Thunberg ou Elon Musk. Ces leaders sont aussi appelés "leaders de transformation". Ils sont souvent très inspirants. Ils sont motivés par une raison d’être plus forte qu’eux-mêmes -rendre le monde meilleur-, par une invention, une idée, un produit.

Le "WHY guy leader" a plusieurs points forts : il est créatif, a des idées, arrive à inspirer l’action et entraîner les foules, ou tout simplement, ses proches. Le "WHY guy leader" a aussi des points faibles : s'il est imaginatif, il n’est pas toujours capable de mettre en application ses idées. Il n’aime pas forcément çà. Il a le point d’arrivée en tête, mais pas forcément le chemin, c'est-à-dire la stratégie, le "how".

Les autres colonnes "apprendre", "faire" et "avoir" sont plus claires. Inutile de chercher à tout compléter en une fois. D’ailleurs, cette liste devrait être sous vos yeux, pour la modifier au fur et à mesure car certains objectifs peuvent être remplacés, supprimés. En tout cas, c’est une façon de développer votre "why" leadership.

Si le "WHY guy" est plus connu, il est nécessaire qu’il sache bien s’entourer. Martin Luther King a dit : "j’ai un rêve" et pas "j’ai un plan". Pour cela, il faut un leader que j’appelle le "HOW guy". C’est le stratège, ou communément appelé le "leader d’exécution". Celui qui est discipliné dans la planification et exécution des tâches. La stratégie, le HOW (comment atteindre son but) est le moyen le plus court, le moins coûteux, le plus fun pour arriver à destination. Yves Saint Laurent avait son "HOW guy" : Pierre Berger.

Ces leaders sont moins charismatiques ou médiatiques. Mais ces personnes ont des résultats dans la vie. Elles arrivent à passer de l’imagination à la créativité, de l’idée à la concrétisation. Pour développer votre "how leadership", il suffit de vous organiser dans la réalisation des actions. Voici mon conseil : face à un objectif, identifiez toutes les actions nécessaires selon vous pour l’atteindre, puis choisissez les 5 qui vous paraissent les plus impactantes. Puis, identifiez les personnes qui pourraient vous aider et fixez-vous une date limite.

Le "HOW guy" possède plusieurs points forts : discipliné, stratège, meneur d’hommes, il inspire confiance par son pragmatisme et ses résultats. Mais il a aussi des points faibles : il peut avoir une vision trop court terme s’il n’a pas un "WHY guy" avec lui. On le voit beaucoup en politique.