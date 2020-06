BOOSTE TA CARRIÈRE - Comment gagner la confiance de vos interlocuteurs

Un après-midi du printemps 2019, le PDG d’une grande entreprise française me rejoint dans une salle de conférence du siège de sa société à la Défense. Il m’a contacté, espérant que je pourrais le guider dans ses efforts afin de guérir de blessures profondes qu’il s’est lui-même infligées. J’ai l’habitude d’aider les organisations et leur dirigeants et managers, dont beaucoup ont du mal à relever les défis du leadership et de la culture d’entreprise.

Mais ce PDG est arrivé humblement. Il avait beaucoup réfléchi. Il avait un désir sincère de faire ce qu’il fallait pour regagner la confiance en tant que leader. J'ai pris la décision d’accepter le challenge. Je savais exactement par où commencer.

Je pense que la confiance est précieuse. Elle est à la base de presque tout ce que nous faisons en tant que personnes civilisées. La confiance est la raison pour laquelle nous sommes prêts à échanger nos salaires durement gagnés contre des biens et des services, à donner notre vie en mariage à une autre personne, à voter pour quelqu'un qui représentera nos intérêts. Nous nous appuyons sur les lois et les contrats comme filets de sécurité, mais même ceux-ci sont en fin de compte fondés sur la confiance dans les institutions qui les appliquent.

Votre travail de dirigeant et manager consiste à créer les conditions permettant à vos collaborateurs de se réaliser pleinement tout en réalisant leur travail. Et c'est vrai non seulement lorsque vous êtes dans les tranchées avec eux, mais aussi lorsque vous n'êtes pas là et même - c'est le test le plus net - lorsque vous avez quitté l'équipe de façon permanente. C'est ce qui s’appelle le leadership d'autonomisation. Plus la confiance est grande, plus il est possible de pratiquer ce type de leadership.