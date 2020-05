BOOSTE TA CARRIERE - Comment le fait d'avoir une bonne estime de soi va tout changer en entreprise

Si vous voulez des collaborateurs heureux, commencez par faire en sorte qu’ils s’aiment eux-mêmes. Longtemps réservé aux psychothérapies, le fait de renforcer l’estime de soi se travaille aussi désormais en entreprise à travers des formations en groupes. L’estime de soi, gage de stabilité émotionnelle, est devenue un point d’observation lors des entretiens d’embauche. Et c'est tant mieux car les entreprises ont beaucoup à en tirer. Et l'on peut penser que cette tendance va s'accentuer, peut-être même être renforcée par la crise du Covid-19.

Le bonheur dépend de soi et de son investissement personnel pour renforcer notamment l’estime de soi. Et ce, à hauteur de 40%. Les 50% restant sont dus à notre capital génétique, que nous ne pouvons modifier.

L’estime de soi est la valeur que l'on se porte. En d’autres termes : est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que vous vous trouvez compétent ? C’est ce que vous pensez et croyez de vous, en bien comme en mal. Et le plus souvent selon les recherches, l’estime de soi est faible. Sauf pour les plus heureux. C’est ce qui m’a amené à mener des études poussées sur le sujet depuis 15 années.

Sans estime de soi et appréciation positive de soi, comment espérer qu’on vous aime ? Quand on ne s’aime pas, on a du mal à se trouver des qualités. Difficile de les mettre en avant auprès d’autrui. C’est un peu comme si vous allez à un entretien pour un job en croyant que vous n’avez pas les qualités pour le job. Quelles sont vos chances ? Et pour peu que vous ayez le job, vous trouverez une excuse (syndrome de l’imposteur qui est une caractéristique du manque d’estime de soi).

Sans estime de soi, on est envahi de doutes quand il faut prendre des risques : "je n'y arriverai pas, de toute façon", ou "on m’a toujours dit que j’étais nul, moche… ". Le résultat : on ne se lance pas. Quand il faut exprimer son opinion, on se tait. Ce qui créé de la rancœur envers soi-même et renforce le manque d’estime de soi dans un cercle infernal. Quand on manque d’estime de soi tout le monde est mieux que soi !

Il y a 5 avantages pour les entreprises à renforcer l’estime de soi de leurs collaborateurs :