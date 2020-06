BOOSTE TA CARRIÈRE - Pour être heureux, il faut passer par quatre chemins

On croit souvent que ce qui rend heureux est différent pour chacun. En réalité, pas tant que cela. Et je m’appuie sur la science pour l’affirmer, pas mon intuition. Commençons par créer une relation de qualité entre nous. Et je sais que cela débute par se faire confiance.

Je sais que nous ne nous connaissons pas vraiment, mais l'idée de cet article pour moi est de vous donner des clés pour être plus heureux. Parce-que si je vous demande "que voulez-vous dans la vie ?", vous me répondrez très certainement "je veux être heureux", comme 97,5% des personnes que j’ai pu interroger depuis 15 ans, en tant qu'expert et conférencier en "soft skills & bien-être" au sein d’entreprises.

J'ai moi aussi eu ce questionnement et j'étais découragé rien qu'à l'idée d'y penser. D'ailleurs la phrase qui résume le mieux cette période de ma vie est : "Je veux être heureux, mais je n'y arrive pas". Et je pourrai même ajouter : "Je veux un job qui me plaise, mais je n'y arrive pas".

Bon, je n'ai pas tout compris tout de suite. Avant, je me concentrais sur le travail, en me disant que une fois que cela irait là-dessus, je pourrais me concentrer sur la rencontre amoureuse, et qu'après je pourrai à nouveau penser prendre soin de moi…

C'est là que j'ai compris que pour être heureux, il y a quatre routes qu'il faut emprunter en même temps.

- avoir des activités personnelles et professionnelles que l'on aime, qui ont du sens, dans laquelle on a de l'autonomie, et où l'on progresse. Cela se définit, se construit et s'entretient.

- avoir des relations de qualité. Seul, de façon trop prolongée, je ne me sens pas bien ! J'ai même constaté que partager un gâteau au chocolat à plusieurs rend ce gâteau meilleur. Pas vous ? En tout cas, cela a été prouvé par la science (Harvard + Epley, je vous épargne l’étude scientifique). Des relations, cela se définit, se construit et s'entretient.

- La troisième route est celle menant à un corps et un esprit sain. J'ai compris que la seule personne avec qui je passerai ma vie, c'est moi, alors autant prendre soin de moi, de mon apparence, de mon corps, de ce que j'y mets... C'est pourquoi, en m'appuyant sur ce que la science dit, j'ai défini, construit des pratiques et habitudes pour combiner plaisir sur le moment et bien-être long terme : je ne veux pas avoir des regrets, plus vieux, en me disant "j'aurais dû faire attention avant...". La santé mentale et physique, cela se définit, se construit et s'entretient.

- La quatrième route réside dans le fait de contribuer autour de soi. En clair, je compte aider le plus de personnes possibles sur Terre. Et je pense d'ailleurs que c'est à ça que se mesure une vie accomplie. Au quotidien, j'essaye - non, je n'y arrive pas toujours - d'être prévenant et exemplaire. Par exemple, je laisse traverser les piétons, même s'ils ne remercient pas tous. Car je ne le fais pas pour eux, mais pour moi, car je me sens heureux d'avoir été exemplaire. C'est la route la plus facile à prendre, et celle que j'ai mis le plus de temps à découvrir, puis construire et maintenant entretenir.