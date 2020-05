BOOSTE TA CARRIÈRE - Pour être heureux, ne soyez pas perfectionniste : 10 conseils pour en sortir

Le perfectionniste travaille beaucoup, afin de confirmer sa valeur, de se prouver qu’il vaut quelque chose. Le perfectionniste ne sait pas travailler normalement car pour lui, cela signifie mauvais travail. Et mauvais travail veut dire échec. L’échec est inacceptable pour lui. Que vont penser les autres ?

Le perfectionnisme est donc une tentative de ne jamais se retrouver nez-à-nez avec son estime de soi, qui est donc souvent peu élevée. L’estime de soi est la valeur que l’on se porte, c’est l’opinion de soi-même. Plus elle est élevée, plus on se fait confiance. Moins elle l’est, plus le regard des autres prend de la place. Et le regard des autres ne doit pas diriger vos choix, ni la gestion de votre temps et vos priorités. Par souci de perfectionnisme, nous avons tendance à négliger ce qui est vraiment important comme tâche pour avancer vers nos objectifs. Et même nous oublier nous-même, ou oublier nos proches.

Ce sont les 2 P : le Peureux et le Perfectionniste. Ils ont un point en commun. Ils attendent d’être prêts, que tout soit parfait pour se lancer. Du coup, ils ne se lancent jamais ou trop tard ! Que de regrets… et de "j'aurais dû"…