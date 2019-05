BOOSTE TA CARRIÈRE - "Pourquoi, comment, quoi" : inspirez-vous du "cercle d'or" des grands leaders !

Je ne fais ici qu’appliquer un principe qui est ancré en nous, dans notre biologie. Vous savez probablement que le cerveau est composé de plusieurs zones : le cortex correspond à la logique, les chiffres, le côté rationnel. Bref, au quoi et comment de Sinek. Mais ce n’est pas ce cerveau qui est responsable de nos décisions et comportements. C’est le système limbique, responsable de nos émotions, comme la confiance, la loyauté. C’est le "pourquoi".





Les compétences parlent au cortex, la personnalité parle au limbique. Et c’est le limbique qui prend la décision de vous recruter ou pas, conforté par le cortex. Cela explique pourquoi parfois, alors que tout semble réunit sur le papier, on ne "sent" pas le job ou le candidat et qu’on préfère passer son tour.





Je vous le répète : on vous sélectionne pour vos compétences, on vous recrute pour votre personnalité et vos "soft skills", c’est à dire vos compétences comportementales. Trouver votre pourquoi, votre raison d’être, apprenez à mieux connaître ce qui vous pousse à agir dans la vie (vos valeurs) et vous en tirerez deux bénéfices :





#1 Mieux se connaître permet de faire de meilleurs choix et limite les brown-out, ces situations où l'on fait un job sans intérêt, juste pour avoir un job et payer les factures. Nous sommes rarement bons dans ces cas-là. Einstein a dit : "Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide."

#2 Mieux se connaître développe votre estime de vous. Et plus on s’apprécie, plus on est convaincant.