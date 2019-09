BOOSTE TA CARRIÈRE - Six conseils pour trouver un job grâce à votre réseau

Il est vital de savoir ce que vous voulez, pour quelles entreprises vous aimeriez travailler, et que tous vos moyens de communication réseau tels que votre CV, votre lettre de motivation, votre discours quand on vous parle et bien entendu vos profils réseaux sociaux tels que Linkedin et Twitter soient compréhensibles en quelques secondes.





Par exemple, si je cherche un poste de directeur commercial dans les médias, il faut qu’à travers ma démarche réseau je sois lisible et visible auprès des décideurs de ce secteur, c’est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de me recruter.